"Konut fiyatları yeni üretim hızlanmazsa düşmeyecek"

Pandemide küresel tedarik zincirindeki kırılmalarla inşaat maliyetlerinin artmasıyla yeni konut yapımı neredeyse durdu. Emlak sektöründe varolan inşaatların bitirilmesi ve yeni konutların yapımıyla ev fiyatlarının ancak bu yolla gerileyebileceği düşünülüyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) 'Emlak Sektörünün Öncüleri' buluşmasını bu yıl 5'inci kez gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 2021 yılında gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte konuşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan 2021 yılında konut satışında rekorlar kırıldığına dikkat çekerek konutun bu yılda doğru bir yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Akdoğan, konut fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak ise arz talep dengesinin sağlanmaması durumunda fiyatların düşmeyeceğini ifade etti.

2021 yılında sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "2021 yılı gayrimenkul sektörü çok hareketli geçti. 2021 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon adetten fazla satış yapıldı. Pandemi sonrası yükselen talep bu rakamı tetikledi. Konut fiyatlarının aşırı artması düşük bütçeli yatırımcıyı arazi yatırımına yönlendirdi. Doğru lokasyonlarda yapılan yatırımlar en fazla kazanç sağlayan yatırım araçlarından oldu. Fiyat artışları 2022'de de devam edeceği görülüyor. Yeni konut üretimini hızlandıramazsak fiyatlar düşmeyecektir. Konut önümüzdeki yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecektir" dedi.

"21 NUMARALI GAYRİMENKUL HİZMETLERİ KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Akdoğan, "Halk nezdinde mesleğimizin olumsuz bir imajı var. Mesleğimizin hak ettiği saygınlığı oluşturacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mesleğimize sahip çıkmak ve değerini artırmak hepimizin en önemli görevidir. Bu çerçevede ben de yaptığım istişareler ve dernek kurullarımızın oy birliği ile, Kasım ayında yapılması planlanan İTO seçimlerinde, 21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Komitesine Başkan adaylığımı huzurlarınızda açıklıyorum" diye konuştu.

(Murat Ergin-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel