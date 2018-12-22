Konkordato İlan Eden 50 Yıllık Firmadan İflas İddialarına Açıklama

Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, şirketin konkordato talebinin mahkeme tarafından reddedilerek iflasına karar verildiği yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Şirketin iflası yönünde herhangi bir karar verilmedi. Sadece konkordato ve tedbir kararı kaldırıldı. Bu karar karşısında itiraz hakkımızı da kullanıyoruz" dedi.

Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, şirketin konkordato talebinin mahkeme tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklama yaparak, iflasın söz konusu olmadığını belirtti. Günaydın, yaptığı açıklamada, görülen davada ek süre talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini bildirdi.

"Şirketimiz bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahiptir"

Erol Günaydın, "Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group olarak, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuş ve mahkemeden 3 aylık geçici mühlet almıştık. Dün görülen davada ek süre talebimiz reddedildi; ancak birtakım haberlerde belirtildiği gibi şirketin iflası yönünde herhangi bir karar verilmedi. Sadece konkordato ve tedbir kararı kaldırıldı. Bu karar karşısında itiraz hakkımızı da kullanıyoruz. Şirketimiz bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahiptir. Günaydın Group 2 binin üzerinde çalışanı ve 50 yıllık köklü geçmişiyle, toplumsal ve hukuki değerlere, güçlü ekibi, değerli müşterileri ve geniş tedarik sağlayıcı ağıyla birlikte sahip çıkacak, içinden geçmekte olduğu süreci de en hızlı şekilde atlatacaktır. Bu önemli bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA