Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 57 üyeden oluşan yeni hükümeti kurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 57 üyeden oluşan yeni hükümeti kurdu.

Cumhurbaşkanı'nın Sözcüsü Tharcisse Kasongo Mwema, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Tshisekedi'nin, Jean Michel Sama Lukonde'yi başbakan olarak atayarak, 31 bakan, 11 bakan yardımcısı, 9 devlet bakanı, 4 başbakan yardımcısı ve 1 delegenin yer aldığı yeni hükümeti oluşturduğunu ifade etti.

Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu'nun (CACH) adayı olarak 2018'de Cumhurbaşkanı seçilen Tshisekedi'nin partisi ile o dönemde Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi Kongo Ortak Cephesi (FCC), 26 Temmuz 2019'da koalisyon hükümeti kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin Temmuz 2020'de Anayasa Mahkemesi, ordu ve yargıya yeni atamalar yapması üzerine iki parti arasında siyasi kriz çıkmıştı.

Tshisekedi Aralık 2020'de, koalisyon hükümetini oluşturan iki siyasi parti arasındaki krizi çözmek için yürütülen istişare toplantılarından sonuç alınamadığını söyleyerek, koalisyon hükümetinin düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım