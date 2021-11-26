Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler - Haberler Spor
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Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz bu turnuvaya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, Roma ve Tottenham gibi zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

ROMA VE TOTTENHAM GÜÇLÜ TAKIMLAR OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Play-off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şöyle:

  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • Partizan (Sırbistan)
  • Roma (İtalya)
  • Randers (Danimarka)
  • Slavia Prag (Çekya)
  • Slovan Bratislava (Slovakya)
  • Tottenham Hotspur (İngiltere)
  • Karabağ (Azerbaycan)

Ali Gülhan
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

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