Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

ROMA VE TOTTENHAM GÜÇLÜ TAKIMLAR OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Play-off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şöyle:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Roma (İtalya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Tottenham Hotspur (İngiltere)

Hotspur (İngiltere) Karabağ (Azerbaycan)

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