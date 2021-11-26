Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz bu turnuvaya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, Roma ve Tottenham gibi zorlu rakipler bekliyor.
Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.
ROMA VE TOTTENHAM GÜÇLÜ TAKIMLAR OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR
Play-off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şöyle:
- Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
- Partizan (Sırbistan)
- Roma (İtalya)
- Randers (Danimarka)
- Slavia Prag (Çekya)
- Slovan Bratislava (Slovakya)
- Tottenham Hotspur (İngiltere)
- Karabağ (Azerbaycan)
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet