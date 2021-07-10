Konfeksiyonda etek, gıdada patates zirveyi gördü
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Konfeksiyonda etek, gıdada patates zirveyi gördü

Konfeksiyonda etek, gıdada patates zirveyi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran yanın zam şampiyonu konfeksiyonda etek, gıdada ise patates zam fiyatı en çok artan ürün oldu.

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran yanın zam şampiyonu konfeksiyonda etek, gıdada ise patates zam fiyatı en çok artan ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, tüketici fiyatları endeksi ve yurtiçi üretici fiyatları endeksi 2021 Haziran ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Haziran ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 2.53 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1.94 olarak artış gerçekleşti.

Bölgede fiyatı en çok artan madde yüzde 24.09 ile Etek olurken, Patates yüzde 18.06, Erkek ceketi yüzde 14.16, şehirlerarası ulaşım yüzde 13.59 ve kadın için eşofman yüzde 13.39 artış gösterdi.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -22.96 ile Sarımsak olurken onu yüzde -15.89 düşüş ile patlıcan, yüzde -13.12 salatalık, yüzde -12.86 domates ve yüzde -12.54 kabak takip etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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