Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi
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Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi

23.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:40

Japonya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Komi Ryota'nın penaltı vuruşu sosyal medyada büyük ilgi çekti. İtalyan golcü Simone Zaza'nın Almanya karşısında sonuca ulaşamadığı ve taraftarlardan tepki alan stili andıran bir biçimde penaltyı kullanan Ryota, golü atmasını bildi.

Japonya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Komi Ryota'nın kullandığı penaltı vuruşu sosyal medyada beğeni aldı. Ryota isimli genç futbolcunun kullandığı penaltı vuruşu akıllara 2016 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde, sadece penaltı atsın diye oyuna alınan Zaza'yı getirdi.

Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi

RYOTA GOLÜ ATMASINI BİLDİ

Penaltı vuruşu sırasında topa gelirken uzun bir zaman harcayan ve koşarmış gibi yapan Zaza'nın penaltı vuruşu çok konuşulmuştu. İtalyan golcü farklı stiliyle kullandığı penaltı vuruşunu kaçırmıştı. Ryota ise Zaza'dan ilham aldığı vuruşuyla penaltıyı gol yapmasını bildi.

Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi
Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi
Haber Yorumları (1)
SÜPER AKIL: kaleci beklerken fenalaşıyor. .
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