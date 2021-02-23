Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi
Japonya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Komi Ryota'nın penaltı vuruşu sosyal medyada büyük ilgi çekti. İtalyan golcü Simone Zaza'nın Almanya karşısında sonuca ulaşamadığı ve taraftarlardan tepki alan stili andıran bir biçimde penaltyı kullanan Ryota, golü atmasını bildi.
Japonya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Komi Ryota'nın kullandığı penaltı vuruşu sosyal medyada beğeni aldı. Ryota isimli genç futbolcunun kullandığı penaltı vuruşu akıllara 2016 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde, sadece penaltı atsın diye oyuna alınan Zaza'yı getirdi.
RYOTA GOLÜ ATMASINI BİLDİ
Penaltı vuruşu sırasında topa gelirken uzun bir zaman harcayan ve koşarmış gibi yapan Zaza'nın penaltı vuruşu çok konuşulmuştu. İtalyan golcü farklı stiliyle kullandığı penaltı vuruşunu kaçırmıştı. Ryota ise Zaza'dan ilham aldığı vuruşuyla penaltıyı gol yapmasını bildi.