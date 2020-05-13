Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Futbola dönmeye hazırlanan Almanya Bundesliga'da Köln'ün dünyaca ünlü maskotu keçi Hennes, koronavirüs maçlara katılamayacak. Böylece Hennes, son 12 yılda ilk kez bir Köln maçını kaçıracak.

Almanya Bundesliga, futbola dönmeye hazırlanırken koronavirüs salgınına karşın katı kurallar da devreye giriyor. Lig yönetimi, sağlık kuralları doğrultusunda tüm stadyumlardaki maskotlar yasakladı. Alınan tedbirlerden Köln'ün keçi maskotu Hennes de etkilendi. Bu kapsamda Alman kulübünün dünyaca ünlü maskotu keçi Hennes, koronavirüs maçlara katılamayacak. 2008'DEN BERİ MAÇ KAÇIRMIYORDU Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.