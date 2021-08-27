Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
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Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor

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Türkiye'den iki takımın katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos (bugün) TSİ 13.00'te çekilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde Randers'ı eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray veHJK Helsinki'yi turnuva dışına iten Fenerbahçe gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor

KENDİ TORBALARIYLA EŞLEŞEMEYECEK

Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü turnuvadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.

Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor

FENERBAHÇE ŞANSLI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde en güçlü takımlar arasında gösterilen West Ham, Real Betis, Marsilya, Real Sociedad, Spartak Moskova gibi takımlarla eşleşmeyecek.

Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor

İşte muhtemel rakipler:

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp/ Omonia Nicosia

Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
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