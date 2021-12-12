Kokoreç piyasası kilitlendi! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen fiyatlar dudak uçuklatıyor - Haberler Ekonomi
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Kokoreç piyasası kilitlendi! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen fiyatlar dudak uçuklatıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de en beğenilen sokak lezzetleri arasında yer alan kokoreçle ilgili kritik günler yaşanıyor. Balıkesir'de hayvan sahiplerinin kuzularını kesime göndermemesinin ardından malzeme sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yarım ekmek kokorecin 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacağı belirtildi.

Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere neredeyse 81 ilimizde sokakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri de kokoreç olarak biliniyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen kokoreçle ilgili kritik günler yaşanıyor. Balıkesir'de çok sayıda üreticinin kuzularını ahırda bırakmasının ardından ciddi şekilde malzeme sıkıntısı yaşanmaya başladı.

GÖNDERİMLER TAMAMEN DURDU

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu. Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.

"FİYATLAR 40 LİRAYA ÇIKACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektördeki isimlerden Erdal Aslanboğa, "Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz. Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var. Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.

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