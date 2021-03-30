Koçtaş'ta online staj başvuruları 1 Nisan'da başlıyor

Koçtaş'ın online staj programı S.T.E.P (Stajyer Temel Eğitim ve Gelişim Programı) için başvuru dönemi 1 Nisan'da başlıyor.

Koçtaş'ın online staj programı S.T.E.P (Stajyer Temel Eğitim ve Gelişim Programı) için başvuru dönemi 1 Nisan'da başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş'ın S.T.E.P programı öğrencilere kariyerlerine yön verecek gerçek bir projede staj yapma ve deneyim kazanma imkanı sunuyor. 3 yıldır sürdürülen ve bu yıl 2'nci kez online olarak gerçekleştirilecek S.T.E.P'e sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Program kapsamında öğrenciler, Koçtaş'ın pazarlama, dijital kanallar, Ar-Ge, insan kaynakları, satın alma, tedarik zinciri, mali işler veya denetim departmanlarında görev alarak perakende sektörünü ve Koçtaş'ı yakından tanıma fırsatına sahip olacak.

Öğrenciler stajlarını yaptıkları süre boyunca proje ekipleri içerisinde yer alarak sorumluluk alma ve iş süreçlerini yönetme gibi alanlarda deneyim sahibi olacak. S.T.E.P'i tamamlayan öğrenciler, Koçtaş'taki uygun pozisyonlar için öncelikli olarak değerlendirilerek Koçtaş bünyesine katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Yazgan İyicik Koçtaş, ekibe katılan öğrencileri stajyer olarak değil ekip üyesi olarak gördüklerini belirterek, "Öğrencilerin Koçtaş'ta gelişim odağında bir deneyim kazandıkları S.T.E.P, öncelikle oryantasyon ile başlıyor. Öğrenciler oryantasyonu tamamladıktan sonra online eğitimlere ve departman söyleşilerine katılıyor; üst düzey yöneticiler ile bir araya gelerek kariyer görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Proje geliştirip, kendi sunumlarını ilgili yöneticilere yapabiliyorlar.

Öğrenciler, Koçtaş'ta fikir alışverişinde bulunarak karşılıklı öğrenmeyi deneyimliyor ve insan kaynakları departmanı ile de düzenli bir araya gelerek geribildirim alabiliyor. Böylelikle gerçek bir iş deneyimi yaşıyorlar. İşe alımlarda da muhakkak S.T.E.P mezunlarına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Adaylar, 1-30 Nisan tarihleri arasında Koçtaş linkedin hesabı üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık