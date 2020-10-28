Koçtaş hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor

Koçtaş, nakliye ve montaj hizmetlerinin yanı sıra müşterileri için evde destek hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı'nca etkisi onaylanan antibakteriyel hijyen uygulamasına başladı.

Koçtaş, nakliye ve montaj hizmetlerinin yanı sıra müşterileri için evde destek hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı'nca etkisi onaylanan antibakteriyel hijyen uygulamasına başladı.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm ürün, çözüm önerileri ve hizmetleri tek çatı altında sunuyor. Ürün çeşitliliğini sürekli artıran Koçtaş, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran hizmetlerine de her gün bir yenisini ekliyor.

Şirket, evini ya da ofisini dezenfekte ettirerek tam hijyen sağlamak isteyenler için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, gümüş iyon teknolojisiyle antibakteriyel hijyen sunan uygulamasını devreye aldı. Koçtaş'ın antibakteriyel hijyen uygulamasıyla salon, mutfak, banyo, oturma odası, yatak odası, çocuk odası gibi evin tüm bölümlerinde, ofislerde ve tüm yüzeylerde bakteri ve virüslere karşı 6 aya kadar kalıcı etkili dezenfeksiyon sağlamak mümkün oluyor.

Uygulama öncesinde ya da sonrasında herhangi bir hazırlık ve temizlik gerektirmeyen bu hizmetle yaşam alanları virüslere karşı koruma altına alınıyor. Uygulama öncesinde ve sonrasında yüzeyden numune alınarak bakteri ölçümleri yapılıyor. Soğuk sisleme metoduyla yapılan uygulama 100 metrekare alan için ortalama 15 dakika sürüyor. Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa ve Adana illerinde devreye alınan uygulama yakında Türkiye'nin birçok ilini kapsayacak.

Yaşam alanları için ihtiyaç duyulan tüm hizmetler Koçtaş Evde Destek Paketi'nde

Koçtaş, uygulamaya aldığı "Evde Destek Paketi" sayesinde yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetlere en uygun fiyatlarla ulaşılmasını sağlıyor. Bu paketle müşteriler; çilingir, su ve elektrik tesisatı, halı yıkama, klima ve kombi check-up, parke, fayans ve duvar kağıdı döşeme gibi hizmetlerden 1 yıl boyuna Koçtaş güvencesiyle yararlanabiliyor.

Mağazalarında ürün seçimi yapıldıktan sonra nakliye ve montaj gününü planlayan Koçtaş, müşterilerinin teslimatlarını en hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Koçtaş, İstanbul Şişli mağazasından alışveriş yapan ve anında hizmet talep eden müşterilerine aynı gün nakliye hizmeti de sunuyor. Mobilya, mutfak dolabı, banyo dolabı, parke, bahçe mobilyası, duş kabini, avize, tavan vantilatörü korniş-jaluzi-stor perde, kombi ve klima gibi tüm montaj hizmetleri en uygun fiyatlarla Koçtaş'ta müşterilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan