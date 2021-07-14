Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı
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Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı

Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bülent ÖzkaleliÇORUM (İHA) - Çorum'un içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan Koçhisar İsale Hattı Projesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla acil kamulaştırma kararı çıktı.

Bülent Özkaleli

ÇORUM (İHA) - Çorum'un içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan Koçhisar İsale Hattı Projesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla acil kamulaştırma kararı çıktı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Koçhisar İsale Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan süreci hızlandıracak kamulaştırma kararı geldi. Koçhisar İsale Hattı Projesi'nin, Çorum'un gelecek yıllarda içme suyu sıkıntısı yaşamaması için hayati öneme sahip bir proje olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çalışmaları belediye olarak çok sıkı takip ediyoruz. Yüklenici firma da burada gerçekten güzel iş çıkartıyor. 53 kilometre uzunluğunda olan hattımızın bugüne kadar 32 kilometrelik kısmı tamamlandı. İş gerçekleşmesi olarak da yüzde 70'i tamamlandı. Geriye kalan 21 kilometrelik kısmın bir an önce tamamlanması için kamulaştırma yapılması gerekiyordu. Bu da sürecin uzamasına sebep olacaktı. Koçhisar İsale Hattı için çıkan acil kamulaştırma kararı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize yapılan tüm yatırımlarda olduğu gibi burada da tam desteğini gördük. Resmi Gazete'de yayınlanan Koçhisar İshale Hattı için acil kamulaştırma kararı ile süreç daha da hızlanacak ve Eylül ayı sonlarında şehrimiz Koçhisar'dan gelen su ile buluşacak." dedi.

Kamulaştırma probleminin Koçhisar'da süreci uzatacak iken Cumhurbaşkanı tarafından acil kamulaştırma kararı verilmesinin kritik noktada çok güzel bir karar olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, Koçhisar İshale Hattı için çıkartılan acil kamulaştırma kararı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

(İHA)

Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı
Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı
Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı
Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı - Haberler Ekonomi
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