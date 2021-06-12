Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı belli oldu
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Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı belli oldu

Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocasinan Ülküspor'da yapılan Olağan Genel Kurulda yeni başkan Derviş Kilci oldu.

Kocasinan Ülküspor'da yapılan Olağan Genel Kurulda yeni başkan Derviş Kilci oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da dün yapılan Olağan Genel Kurul sonrası yeni başkan ve yeni yönetim belli oldu. Sümer Amatör Evi'ne yapılan Olağan Genel Kurulda Mavi-Beyazlı takımda önceki başkan Mehmet Ercan aday olmadığı kongrede yeni başkan Derviş Kilci oldu. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan Olağan Genel Kurulda yeni yönetim şu şekilde oluştu.

İşte Kocasinan Ülküspor'un yeni başkanı ve yönetimi;

Onursal Başkan - Hacı Ali Doğan

Başkan - Derviş Kilci

2.Başkan - Ali Selimoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri - Seyit İlhan, Selami Atmaca, Hacı Osman Yıldız, Niyazi Türkan, İnan Sungur, Yasin Aktaş, Cengiz Ümit Ekincioğlu, Mustafa Şahin, ve Hacı Mehmet Muhtar yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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