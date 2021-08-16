Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından
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Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından

Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor'un 3-0 mağlubiyetiyle biten Ümraniyespor maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu.

Kocaelispor'un 3-0 mağlubiyetiyle biten Ümraniyespor maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Mustafa Reşit Akçay, "Kötü oynamadık ama çok kötü goller yedik" dedi. Konuk teknik adam Recep Uçar ise "Ofansif anlamda memnun olmadığım bir maç fakat eksik oynamayı iyi becerdik" şeklinde konuştu.

11 yıl sonra yeniden sahaya çıktığı TFF 1.Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk eden Kocaelispor 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kötü goller yedik, kötü oynamadık. Düşündüğümüzün bir kısmını uygulayamamış olabiliriz. Taraftarımız sabırsız biraz. Onlar iyi şeyleri gördükleri için hep takımlarından iyi şeyler bekliyorlar. Haklı olarak da biraz sinirlendiler. Oyunda güzel şeyler ürettik ama çok kötü goller yedik. Bölgesel oynama ve taktik davranışları yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

Recep Uçar: "Ofansif anlamda memnun değilim"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kocaelispor gibi zor bir deplasmanda çok farklı bir hikayelerin oluğu maçı kazanıp 3 puan almak çok güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik anlamda enteresan bir maçtı. 4. dakikada bulduğumuz gol sonrası kendi oyunumuzu oynayabileceğimiz maç olacağını düşünürken golden sonra ilk 45 dakika sadece savuma yapan, hücum anlamında istediklerini yerine getiremeyen takım vardı. Bu beni çok memnun etmedi. 52. dakikada 10 kişi kaldık. Kenar toptan bulduğumuz golle 2-0 oldu. İyi direniyoruz. Oyuncu değişikliği yaparken duran toptan bulduğumuz golle 3-0 öne geçtiğimiz, ofansif anlamda memnun olmadığım bir maç. Ümraniyespor olarak birinci amacımız iyi futbol izlettirmek. Bununla alakalı iyi örnekler vermedik. Maçın hikayesi olarak da 40 dakika 10 kişi, son 15 dakikayı 9 kişi oynayan, ciddi mücadele ortaya koyan oyuncularım vardı. Eksik oynamayı iyi becerdik. Pek pozisyon vermedik" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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