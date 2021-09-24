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Kocaelispor-Tuzlaspor maçının ardından

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor-Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, kora kor mücadele ederek rakiplerine üstünlük sağladıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, kora kor mücadele ederek rakiplerine üstünlük sağladıklarını bildirdi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öz güveni yüksek bir rakiple mücadele ettiklerini söyledi.

Tek golle sonuçlanan bir karşılaşma olmasına rağmen zayıf bir oyunları olmadığını aktaran Akçay, "Rakibe kendimizi kabul ettirdiğimiz anlar vardı. Bu anlarda da ayakta durduk. Kora kor mücadele ettik ve rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımı kutluyorum. Camiaya da hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Tütüneker: "Bu lig, enteresan bir lig"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de ilk devre atakları iyi organize edemediklerini belirterek, ikinci devre golü kalelerinde gördükten sonra düşündükleri 3. bölgedeki oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk devre 3. bölgedeki oyunu yapamadıklarını ifade eden Tütüneker, "Çalışacağız. Ligin 7. haftasındayız. Çok önemli takımlar var. Biz de bu yarışta ilk 6'ya hedefimizi koyduk. Yapabildiğimizi yapacağız. Kocaelispor'u dirençli buldum. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bu lig, enteresan bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ön planda mücadele oluyor." diye konuştu.

Kocaelispor-Tuzlaspor maçının ardından

Kocaelispor-Tuzlaspor maçının ardından

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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