Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen tecrübeli teknik direktör daha önce koronavirüse yakalanmış ve hastalık sürecini ağır geçirmişti. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.