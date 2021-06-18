Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen tecrübeli teknik direktör daha önce koronavirüse yakalanmış ve hastalık sürecini ağır geçirmişti. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı. Deneyimli hocanın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

"HOCAMIZIN GENEL DURUMU İYİ"

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

ŞAMPİYONLUK MAÇINA SOLUNUM CİHAZIYLA ÇIKTI

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
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