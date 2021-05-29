Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı
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Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı

Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1.Lg'e yükselen Kocaelispor'da, üstü açık otobüsle İzmit'te şampiyonluk turu atan futbolculardan 2'si otobüsten düşerek yaralandı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1.Lg'e yükselen Kocaelispor'da, üstü açık otobüsle İzmit'te şampiyonluk turu atan futbolculardan 2'si otobüsten düşerek yaralandı.

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da yöneticiler ve futbolcular kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk tutu attı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4-0'lık Sakaryaspor galibiyeti ile TFF 1. Lig'e çıkan yeşil siyahlı takımın futbolcuları, Körfez ilçesinden başlayarak şampiyonluk turuna çıktı. Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit'te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastane kaldırıldı. Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı'nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay hakkında Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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