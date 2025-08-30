Kocaelispor Kayserispor CANLI izleme linki var mı? Kocaelispor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Kocaelispor Kayserisporkarşılaşması, futbolseverler için büyük bir heyecan vad ediyor. Mücadele öncesinde yayın detayları da belli oldu. Taraftarlar, karşılaşmayı hangi platform üzerinden takip edebileceklerini ve canlı yayın bağlantısına nasıl erişebileceklerini merak ediyor.

KOCAELİSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI SKOR DURUMU

Karşılaşma henüz başlamamıştır. Maçın başlamasıyla birlikte anlık skor ve gelişmeler takip edilebilecektir.

KASIMPAŞA – GAZİANTEP MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Kocaelispor ile Kayserispor'un karşılaşacağı Trendyol Süper Lig mücadelesi, Kocaeli'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacaktır.

KASIMPAŞA – GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kocaelispor – Kayserispor maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacaktır.

Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

KASIMPAŞA – GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor – Kayserispor mücadelesi, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacaktır.