Kocaelispor'da Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor'da Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı kadro dışı bırakıldı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor'da Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcular Johanna Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı'nın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcular Johanna Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı'nın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı, teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı kalan futbolcular, bundan sonraki çalışmalarına 19 yaş altı takımla devam edecek.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title