Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

26.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:22

Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA