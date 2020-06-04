Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 35 tarihi eser ele geçirildi
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Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 35 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'de bir şahıs, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke ve 1 mührü satmak isteyen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 35 tarihi eser ele geçirildi
04.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:17

Kocaeli'de bir şahıs, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke ve 1 mührü satmak isteyen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 adet tarihi sikke ve 1 adet mühür olmak üzere toplamda 35 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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