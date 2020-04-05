Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı - Haberler
Hüseyin Aksoy, 22 Mart, Kocaeli, Güncel

Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesinin geçen haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testini yapmaya başladığını bildirdi.

05.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:40
Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesinin geçen haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testini yapmaya başladığını bildirdi.

Kocaeli'de, İl Pandemi Kurulunun 2'nci toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının kısıtlandığı 22 Mart'tan itibaren 2 bin 644 kişinin dışarı çıktığı için ikaz edildiğini, bunlardan 113'üne idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kocaeli'de kamu çalışanlarının yüzde 9,8'inin idari izinli sayıldığını ve yüzde 17'sine denk gelen 12 bin 602 personelin de esnek çalışma modelinden yararlandığını aktaran Hüseyin Aksoy, "İstirahat yerlerine yönelik olarak kapatılan yerlerimizin toplam sayısı 6 bin 546, uyarıya rağmen yasağa uymayan ve bunlardan hakkında işlem yapılan 55 işletmeye de gerekli cezai işlem uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

"Vefa Destek Grupları 29 bin talebi yerine getirdi"

Aksoy, Vefa Destek Gruplarının vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü de anlatarak, şunları söyledi:

"Uygulamaya geçildiği 22 Mart'tan bu yana 29 bin 262 talep yerine getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da evde bakım hizmeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından birtakım sosyal hizmetler de vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili 1395 denetim yapıldı ve 41 işletmeye de idari para cezası uygulandı."

Trafik kontrollerine ilişkin de bilgi paylaşan Vali Aksoy, şehir giriş ve çıkışlarının kontrol edilmeye başlandığı 29 Mart'tan itibaren Kocaeli genelinde toplamda 173 bin 392 araç ve 401 bin kişinin kontrol edildiğini, seyahatlerle ilgili Kocaeli genelinde kaymakamlıklara 2 bin 619 talep geldiğini, bunlardan 530'unun uygun görülerek izin haline dönüştürüldüğünü bildirdi.

Aksoy, karantina için ilk grupta 859, ikinci grupta ise 36 olmak üzere toplam 895 kişinin Kocaeli'ye getirildiğini aktararak, "Yurt dışından gelen vatandaşların karantina süresi doldu. Türkiye genelinde 67 ili kapsayacak şekilde bunların tahliyesi, illerine gönderilmesi işlemleri gerçekleştirildi. İllerine gönderilmesi işlemi AFAD Başkanlığımızca, İstanbul'a, Harem'e ve özellikle havalimanına gitme konusu da Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

"Testlerimizi artık Ankara'ya göndermiyoruz"

Kocaeli Üniversitesinin geçen haftadan itibaren PCR testini yapmaya başladığını dile getiren Hüseyin Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir katkı sağladı. Halk Sağlığı Laboratuvarı da bu konuda hizmet vermeye başladı. Kocaeli'de yapacağımız testlerimizi artık Ankara'ya göndermiyoruz. Bu da bizim daha fazla test yapma imkanımızı ortaya koyacak ve daha hızlı bir şekilde testlerimizin sonuçlarına ulaşma olanağı sağlayacak."

Toplantıda ayrıca, koronavirüsle mücadelede gelecek dönemde yapılması gereken çalışmalar konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ile diğer üyelerin görüş ve önerileri alınarak, değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 14:15:37. #1.14#
title