Kocaeli'de kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı
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Kocaeli'de kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı

Kocaeli'de kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki içme suyu arıtma tesisinde kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki içme suyu arıtma tesisinde kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iştiraklerden İzmit Su AŞ. tarafından işletilen Yuvacık'taki içme suyu arıtma tesisinde bulunan 1 MW gücündeki güneş enerjisi santraline ilave olarak, tesis bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir santral daha yapıldı.

Böylece arıtma tesisi toplam 2 MW güce ulaşan güneş enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacının yüzde 22'den fazlasını doğal kaynaktan elde ederek, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

Toplamda 14,2 milyon liraya mal olan ve 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde bugünkü rakamlarla 77 milyon lira gelir getirmesi planlanıyor.

Böylelikle güncel rakamlarla 63 milyon liralık bir tasarruf sağlanacak.

Ayrıca tesis girişinde bulunan 2 bin 300 kW kapasiteli hidroelektrik santrali de yıllık ortalama 9 milyon 50 bin kWh elektrik üreterek, yaklaşık 3 bin 200 hanenin yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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