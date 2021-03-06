Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

06.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:30
Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde giyim mağazalarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde giyim mağazalarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'teki giyim mağazalarından tekstil ürünlerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu A.D, B.N. ve T.B'yi ilçedeki bir mağazadan çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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