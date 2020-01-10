Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik masaj salonuna düzenledikleri operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.
Fuhuş yaptıkları iddia edilen iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Ö, A.A. ve Ç.A. adliyeye sevk edildi.