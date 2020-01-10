Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20
Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik masaj salonuna düzenledikleri operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuş yaptıkları iddia edilen iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Ö, A.A. ve Ç.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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