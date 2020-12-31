Bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanı yuvaya kavuştu
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Bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanı yuvaya kavuştu

31.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:04
Bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanı yuvaya kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına hizmet verdiği bakımevleri, bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına hizmet verdiği bakımevleri, bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 6 bin 980 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

Bu yıl içerisinde, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi. - KOCAELİ

Bu yıl içerisinde 2 bin 309 sokak hayvanı yuvaya kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 12:17:21. #1.15#
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