Koca Avm'yi Tek Başına Renklendiriyor

Diyarbakır'da geçmiş yılların en işlek AVM'lerinden biri olan ve şimdilerde ise kimsenin uğramadığı Galeria Alışveriş Merkezini çiçekçilik yapan Mustafa Güreçoğlu renklendiriyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunana iş merkezi geçmiş yılların en işlek AVM'lerinden biriydi. Şimdilerde ise insanlar ile dolması gerekirken bomboş dükkanlarla doldu. AVM'de çiçekçilik yapan Mustafa Güreçoğlu'nun mağazası ile koca AVM'yi renklendiriyor. Çeşit çeşit, rengarenk olan çiçekçi evine dönenen AVM'yi tek başına renklendiren Güreçoğlu, AVM'nin tekrar kazandırılmasını bekliyor. Kente yeni AVM'lerin açılmasıyla gözden düşen alışveriş merkezi esnafı, AVM'nin bu haline üzülüyor. 40 yıla aşkındır babadan gelme çiçekçilik mesleğini yürüten Mustafa Güreçoğlu, AVM'nin yeniden Diyarbakırlılara kazandırılmasını dört gözle bekliyor. - DİYARBAKIR