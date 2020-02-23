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Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları, son gün yarışları ile tamamlandı.

23.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:12
Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Koç Fest 2020 Kış Oyunları, son gün yarışları ile tamamlandı.

ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken 'nde 19-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, 45 farklı üniversiteden 600 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde sporcular, snowboard kadınlar, snowboard erkekler ve slalom kategorilerinde mücadele etti.

Sisli ve soğuk havaya rağmen çekişmelerin yaşandığı organizasyonda, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA
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