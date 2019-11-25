Koç Holding: Görüşmeler sürüyor, alınan bir karar yok
Cumartesi günü Reuters'ın iddiası olarak gündeme gelen Yapı Kredi'nin ortaklarından UniCredit'in bankadaki hisselerini devretmek için görüşmelere başlandığı haberi sonrası Koç Holding'den ilk resmi açıklama geldi.
25.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:46
Cumartesi günü Reuters'ın iddiası olarak gündeme gelen Yapı Kredi'nin ortaklarından UniCredit'in bankadaki hisselerini devretmek için görüşmelere başlandığı haberi sonrası Koç Holding'den ilk resmi açıklama geldi.
Kaynak: Dunya.com