KOBİ'lerin sıkça yaptığı 5 hata
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KOBİ'lerin sıkça yaptığı 5 hata

27.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:02
KOBİ'lerin sıkça yaptığı 5 hata

Her yıl temel hatalar yüzünden birçok KOBİ faaliyetlerine son verme noktasına gelmektedir. Bu temel hataların ortadan kaldırılması KOBİ'lerin uzun ömürlü olmasını ve sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, KOBİ'leri başarısızlığa sürükleyen 5 hatayı paylaştı.

Generali Sigorta, KOBİ'ler faaliyetlerini engelleyen ve temel hatalar sonucu başarısızlığa sürükleyen 5 hatayı paylaşarak, KOBİ'leri uyardı.

PAZARI VE RAKİPLERİ YETERİNCE TANIMAMAK

Mevcut pazarın dinamikleri ve rakip oluşumların günümüze kadar yaptıkları KOBİ'lerin faaliyetlerini ve sürekliliklerini doğrudan etkileyen faktörlerdir. KOBİ'lerin sıkça yaptığı hataların başında, girilecek pazarın ve rakip analizlerinin yapılmaması ya da eksik yapılması gelmektedir. KOBİ'ler ürün ve hizmetlerini sundukları pazarın tüm dinamiklerine hakim olmalıdırlar.

PAZARLAMAYI GÖZARDI ETMEK

KOBİ'lerin yaptığı belki de en kritik hataların başında pazarlamayı önemsememek gelmektedir. KOBİ'nin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne kadar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında öne çıkmak, doğru hedef kitlelere, doğru yöntemlerle ulaşmak için pazarlama kritik önem taşımaktadır. KOBİ'ler pazarlamayı bir gider kalemi olarak değil, gelir kalemi olarak görmeli, mutlaka mevcut bütçelerinden pazarlama çalışmalarına pay ayırmalıdırlar.

ÇALIŞANLARI ÖNEMSEMEMEK

Bir işletmenin en önemli ve güçlü yanlarından biri, çalışan işgücüdür. Unutulmamalıdır ki, mutsuz personel, verimsiz personeldir. KOBİ'ler yalnızca ürün ve hizmetlerin üretimine ve satışına değil, çalışan iş gücünün verimliliğine ve motivasyonunu da odaklanmalıdır. İşletmede en iyi verimliliği yakalamak için, personelin motivasyonunun artırılması yönünde çalışmalar yönetim süreçlerine dahil edilmelidir.

DİJİTALLEŞMEYE MESAFELİ OLMAK

Dijitalleşme son yıllarda KOBİ'ler için gereklilik değil, zorunluluk durumda. Hem verimliliklerini hem de karlılıklarını artıracak dijital yatırımlara mesafeli duran KOBİ sayısı geçen yıllara göre azalsa da, KOBİ'lerin büyük bir bölümü dijitalleşmeye mesafeli yaklaşmaktadır. Bilgi, finans, insan, teknik altyapı gibi alanlardaki yetersizliklerin yanı sıra dijital dünyanın ve yeni teknolojilerin karmaşık gelmesi KOBİ'lerin dijitalleşirken karşılaştıkları temel sorunları başında gelmektedir.

ORTAK AKLAM MESAFELİ OLMAK

KOBİ'lerin büyük bölümünde alınan kararlar, işletme sahibinin ya da işletme yöneticisinin tek başına aldığı kararlardır. Bu durumun olumlu getirileri kadar olumsuz getirileri de söz konusudur. Özellikle günümüzdeki rekabet ve yönetim anlayışı, pazarlamanın ve satışın mevcut dinamikleri, dijitalleşmede gelinen nokta gibi birçok unsur, ortak aklın gerekliliğini ortaya koymaktadır. İşletme sahipleri ve yöneticiler işletmeyle ilgili kararlar alırken çalışanlarından veya alanında uzman isimlerden mutlaka fikir almalı, yönetim süreçlerine bu kişileri de her daim dahil etmelidirler.

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