Kobi'lere Alacak Güvencesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik hayata geçirilen "devlet destekli ticari alacak sigortası" ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin tarife ve talimatları tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. KOBİ'lerin ticari alacaklarını güvence altına almak için 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme hakkında bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız KOBİ'lere yönelik olarak önemli bir gelişmeye daha imza attı. KOBİ'lere yönelik olarak devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin kararın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak ve Bakanlıkça "devlet destekli alacak sigortası havuzu" kurulacak. Bu sigortayla birlikte, alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ'lerinalacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta tarafından yürütülecek.Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.İlk etapta 25 milyon ciro ve altı olması şartı aranacak. 300 bin liraya kadar çıkabilen limitler dahilinde Devlet Destekli alacak sigortası temin edilebilecek. Ayrıca 2018'in son 3 ayında bekleyen KDV iadelerinin ödeme süreci hızlandırılacak. 2019 yılı başından itibaren, iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50'si, incelemenin bitmesini beklemeden mükellefe ödenecek" diye konuştu.

Uğurdağ, "Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler merkez tarafından belirlenecek. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50'sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine 1 (en düşük riskli) ile 6 (en yüksek riskli) arasında skor verilecek.Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak" dedi.

Türkiye genelinde 4 milyon KOBİ'nin bu sigortadan yararlanabileceğini belirten Uğurdağ, sigorta kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacağını hatırlattı. - BURSA

Kaynak: İHA