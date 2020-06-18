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Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı

NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Bryant ve kızı dışında 7 kişinin daha öldüğü korkunç kazanın raporu yayınlandı. Raporda, helikopter pilotu Ara Zobayan'ın ihmali sonucu kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

18.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:16

26 Ocak'ta Kobe Bryant'ın da içinde bulunduğu helikopter kazasındaki pilotun; içinde bulundukları yoğun sis esnasında alçaldıklarını değil, yükseldiklerini sandığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü açıklanan raporda pilot Ara Zobayan'ın hava trafiği kontrol ekibine telsizden 4 bin fite çıkmakta olduklarını söylediği görülüyor. Bu şekilde bulutların üzerine çıkmaya çalışan pilotun aslında helikopterin çakıldığı bölgeye yaklaştığı belirtildi.

PİLOT DURUMU YANLIŞ SAPTADI

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu tarafında yapılan açıklamada Zobayan'ın durumu yanlış saptadığını ve düşük görüş mesafesinde bunun yaşanabileceğini söyledi. Uzmanlar ayrıca pilotun çarpışmaya kısa bir süre kala rulmanını kaybettiğini söyledi.

Bin 700 sayfalık raporda uzmanlar bir sonuç belirtmedi. Yaşanan kazada Bryant, kızı Gianna ve Zobayan ile birlikte 6 kişi daha hayatını kaybetmişti. Kalkıştan 45 dakika kadar önce pilot Zobayan, hava durumunun normal olduğunu belirtmişti.

"HATTIN BOZUK OLMASI İÇİN DUA ETTİM"

John Wayne Havalanı'ndan yerel saatle 09:00'da kalkan helikopter her zaman olduğu gibi Gianna ve arkadaşlarını Kobe Bryant'ın sahip olduğunu basketbol akademisindeki maça götürüyordu.

Island Express Helicopters'ın Başkan yardımcısı Whitney Bagge bir süre sonra endişelenmeye başladıklarını, "Normal şartlarda 9'da havalanan helikopter 09:45 gibi burada olurdu. Bu yüzden telsizden Ara'ya ulaşmaya çalışıyordum. Sürekli hattı yeniliyor ve bozuk olması için dua ediyordum" sözleriyle ifade etmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, Sikorsky S-76 model olan helikopterde herhangi bir mekanik arza olmadığını açıklamıştı.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
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