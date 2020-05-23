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Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi

Geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'da bir basketbol sahasına verildi ve saha Kobe ve kızı Gianna'nın forma numaralarına göre yenilendi.

Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
23.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:01

Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ın adını taşıyan Caddebostan'daki basketbol sahası yenilendi.

Kadıköy Caddebostan Sahil Parkı'nda bulunan, Kobe Bryant'ın 2011 yılında İstanbul ziyaretinde adının verildiği basketbol sahasının yenilenmesi için Nike, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvurdu.

Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi

SAHANIN ZEMİNİ 8 NUMARA ŞEKLİNDE BOYANDI

İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, basket sahasını yeniledi.

Tamamen yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri ve Bryant'ın giydiği 8 numara şeklinde boyandı. Ayrıca potalar efsane oyuncunun forma numaralarının yanı sıra kendisinin ve kızının resimlerinin bulunduğu potalarla değiştirildi.

Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 26 Ocak'ta California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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