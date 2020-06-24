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KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "İşe gitmeden çalışmayı öğrendik"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, korona virüs nedeniyle dijital çağın başladığını belirterek, "Artık iş yerleri değil, belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak" dedi.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu:
24.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:41

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, korona virüs nedeniyle dijital çağın başladığını belirterek, "Artık iş yerleri değil, belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak" dedi.

KMTSO Meclisi 22. Olağan Toplantısını yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda, meclis toplantı salonu yerine fuaye salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya gelirken maske takıp, sosyal mesafeye göre ayarlanmış sandalyelere oturdu.

Türkiye'nin 2020'ye deprem, çığ gibi olaylarla girdiğini ve son olarak korona virüsle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Bu dönemde işlerini kapatmama cesareti gösteren, devletin de desteğiyle işçilerini işten çıkartmama büyüklüğünü, erdemliliğini gösteren iş insanlarımıza gösterdikleri bu gayret için teşekkür ediyorum. Bunun rakamsal karşılığı şu. Geçen yıl bize göre her şeyi güllük gülistanlık olduğu Nisan ayındaki işçi sayımızla bu yılki istihdam sayımızdan düşen miktar yüzde 1,7 oldu. Dolayısıyla hiç işten çıkarmadıkları için Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Korona virüsle birlikte yeni bir dönemin başlayacağını ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirten Balcıoğlu, "Korona virüsün insanların hem iş yaşantısını hem de sosyal yaşantısını değiştirdiğini ve dünyanın yeni bir döneme giriyoruz. İşe gitmeden çalışmayı öğrendik. Peki, dijitalleşme başladığında işsizlik ne olacak, herkes aç mı kalacak? Öyle düşünülüyor, dijitalleşmek isteniliyor belki ama hemen bugün değil. İşsizlik olacak mı? Kesinlikle hayır olmayacak. Neden? Belki iş şekil değiştirdi. Çünkü artık işyerlerinde değil belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. Evinde çalışırken mükemmel ofisleri eve taşıyacaklar ve dijital sektörü harıl harıl yeni sistemler kuracak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek belki eve yemek servisleri başlayacak. Farikada verdiği servisi yemek sepeti modeli sistemle eve gönderecek. Belki bu iş biraz daha verimli çalışmaları için eve temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır ve geliyor olan şeyler" dedi.

Toplantıda ayrıca Meclis üyeleri yeni döneme ilişkin görüşlerini ve önerilerini aktarırken, 'Maraş Dondurması' ve 'Maraş Biberi' coğrafi işaretlerini kullanmaya hak kazanan KMTSO üyelerine sertifikaları verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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