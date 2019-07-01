"KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi olabilir"
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde" dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde" dedi.
Kaynak: Dunya.com
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri