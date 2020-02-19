“KKTC’deki Karadenizliler Trabzon'a direkt uçak sefer istiyor"

19.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, "KKTC'de yaşayan yaklaşık 30 bin Karadenizli Trabzon'a yeniden direkt uçak seferlerinin başlatılmasını istiyor. Ayrıca KKTC'den Karadeniz Bölgesi'ne turist olarak gelecek kişi potansiyeli de yüksek" dedi.