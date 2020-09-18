Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin Hayalet Şehir Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaları Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağını ileri sürdü.

Haberde, "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri, Ada'nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dahilindedir" ifadeleri kullanıldı.

"BÖLGE BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

Kaynak: DHA