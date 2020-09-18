Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin Hayalet Şehir Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

18.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:00

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaları Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağını ileri sürdü.

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar

"LAS VEGAS OLACAK"

Haberde, "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri, Ada'nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dahilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar

"BÖLGE BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar

Kaynak: DHA

DHA Editörü - SEFA KARAHASAN
SEFA KARAHASAN
DHA Editörü
Haber Yorumları (2)
KORKMAYIINIZ KOMŞİ: millet bahçesi yaparız. şehir hastanesi yaparız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ: MALUM 5 ŞİRKETTEN BİRİNE İHALE VERSİNLER HER YERİ BETONA GÖMSÜN. .
Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Adem Büyük Tamer Tuna Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:42:12. #1.14#
title