KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı' başlıklı haberimizde yaşamını yitiren Merve Katırcı ile igili servis yapılan fotoğrafı, kaynağından yapılan uyarı ile iptal ediyoruz.

Kaynak: DHA