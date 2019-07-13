KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...

KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;'KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı' başlıklı haberimizde yaşamını yitiren Merve Katırcı ile igili servis yapılan fotoğrafı, kaynağından yapılan uyarı ile iptal ediyoruz.

KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı' başlıklı haberimizde yaşamını yitiren Merve Katırcı ile igili servis yapılan fotoğrafı, kaynağından yapılan uyarı ile iptal ediyoruz.


Kaynak: DHA
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