KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...
Sayın Yazıişleri Müdürlerine;'KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı' başlıklı haberimizde yaşamını yitiren Merve Katırcı ile igili servis yapılan fotoğrafı, kaynağından yapılan uyarı ile iptal ediyoruz.
Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı' başlıklı haberimizde yaşamını yitiren Merve Katırcı ile igili servis yapılan fotoğrafı, kaynağından yapılan uyarı ile iptal ediyoruz.
Kaynak: DHA
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