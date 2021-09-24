Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi - Haberler
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Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi açılış törenine katılmasına tepki gösteren Rum kesimine "O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık çalkalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi açılış törenine katılmasına tepki gösteren Rum kesimine "O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi" sözleriyle cevap verdi.

Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, New York'taki yeni Türkevi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkevi'nin açılışına katılmak için New York'a geldiğini söyledi.

Açılışa katılmaktan fevkalade gurur duyduğunu belirten ve Türk hükümetine teşekkür eden Tatar, Rum kesiminin Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'a tepki göstermesine ilişkin ise şunları söyledi:

"O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık epey çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi ama işte karşı taraf, 10 gün önce Oxford'un dağıttığı kitaplardan Atatürk resmini çıkarttıran o zihniyet, bu defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı nasıl aynı karede olur diye adamı topa tuttular ve Rum tarafında epey bir çalkantı yaşandı." dedi.

Türkiye'ye, anavatana güvendiklerini, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve Türkevi'nin de bunun bir örneği olduğunu belirten Tatar, dünyanın çeşitli başkentlerinde var gücüyle Kıbrıs mücadelesi veren Türk diplomatlarına da teşekkür etti.

Tatar, şunları kaydetti:

"Bu bir müşterek davadır, bu bir ortak davadır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanındaydı. Bundan sonra da öyle olacak çünkü Kıbrıs Türk'ünün güvenliği Türkiye'nin oradaki varlığından geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği daha güçlü bir KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu ve dolayısıyla statüsünü yükseltmekten geçmektedir. Dolayısıyla bu bizim ortak değerlerimizdir, ulusal çıkarlarımızdır, milli davamızdır."

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi
AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına tepki gösteren Rum kesimine yanıt verdi - Haberler
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