KKTC Başbakanı Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti

16.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, turizm alanında yeni hedeflerinin yılda 2 milyon turisti KKTC'ye çekmek olduğunu belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ercan Havalimanı'nda KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından karşılandı.

KKTC'li mevkidaşı Üstel ile Ercan Havalimanı'nda bir süre görüşen Ersoy, daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne geçerek Büyükelçi Başçeri'yi makamında ziyaret etti.

Bakan Ersoy, ardından, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Ersoy'un ziyareti sırasında Bakan Üstel, Büyükelçi Başçeri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da hazır bulundu.

"Sizlerin yaptığı işleri yakından takip ediyorum"

Başbakan Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, özellikle son dönemde Doğu Akdeniz'deki olaylar bakımından KKTC'nin her yönüyle güçlendirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

KKTC'de Osmanlı döneminden birçok eser ve Kıbrıs Türkü'nün önem verdiği birtakım değerlerin olduğunu söyleyen Tatar, TİKA'nın bunlara da el atabileceği ve böylelikle turizme kazandırabileceğini belirtti. Tatar, TİKA'nın KKTC'ye yapacağı katkıyı çok önemsediklerini ifade ederek "Sizlerin yaptığı işleri yakından takip ediyorum. Gerçekten eskiyi büyük bir beceriyle günümüze taşıyabiliyorsunuz. Yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KKTC turizminin gelişmesi için tanıtımın çok önemli olduğunu anlatan Tatar, bunu kendi bütçeleriyle çok iyi şekilde yapabilmelerinin kolay olmayacağını ancak Türkiye'nin geniş imkanlarıyla turizm potansiyellerinin hem dünyada hem de Türkiye'de daha iyi tanıtılabileceğini vurguladı.

"KKTC, cennet gibi bir yer"

Tatar, KKTC'de sadece deniz ve plaj turizminin olmadığına, kültür turizminin de etkili olabileceğine dikkati çekerek ilgililerin eski kültür ve medeniyetlere ait eserleri ziyaret edebileceğinin altını çizdi. Tatar, şöyle devam etti:

"KKTC Doğu Akdeniz'de havası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle cennet gibi bir yer. Bütün bunları anlatmak lazım. KKTC'de 100 binin üzerinde öğrenci var. Bu da turizmin bir ayağıdır. KKTC geldiği aşamada turizm anlamında başarılı da olmuştur. Turizm bu ülkenin en önemli lokomotif sektörüdür. Rakamlar gitgide artıyor. Yeni hedefimiz yılda 2 milyon turisttir. İddialıdır ama imkansız değildir. Son yıllarda büyük yatırımlar yapılmıştır. Şu anda yatak kapasitesi 25 bin civarındadır, bunu 40 bine çıkarabiliriz."

"KKTC yoğun turizm almaya hazır bir hale geldi"

Bakan Ersoy da TİKA faaliyetlerinin KKTC'ye yansıması ve TİKA yatırımlarından Kıbrıs halkının faydalanmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

TİKA'nın KKTC'nin turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılması için bir tanıtım filmi hazırladığını belirten Ersoy, bakanlık olarak 2020 itibarıyla İngiltere'den başlamak üzere bu tanıtım filmini yoğun bir şekilde yurt dışı pazarlarında kullanacaklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ın turizm potansiyelini, bu tanıtım filmiyle Türkiye olarak destekleyeceğiz. Geniş de bir bütçe ayırdık bunun için. Bu seneki denememiz başarılı olursa ki ben çok başarılı olacağını düşünüyorum, seneye daha fazla ülkeye bu tanıtım filmlerini yayacağız. Uluslararası medyada bunların gösterilmesini sağlayacağız."

Yurt dışının yanı sıra Türkiye'den KKTC'ye turist potansiyelinin de artırılması gerektiğinin altını çizen Ersoy, yurt içinde de Kıbrıs'taki turizm potansiyelini tanıtmak için destek vereceklerini vurguladı.

Ersoy, 2023 Türkiye hedefleri yönünde KKTC'nin de turizm bakımından hedeflerine ulaşması için gerekli desteği vereceklerinin altını çizdi.

KKTC'de son dönemde nitelikli yatırımların da arttığını ifade eden Ersoy, "KKTC'de turizm altyapısıyla alakalı sorunların tamamı çözülmüş durumda. Artık KKTC yoğun turist almaya hazır bir hale geldi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA