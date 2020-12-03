Kızılyıldız - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Kızılyıldız - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

03.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:52
Kızılyıldız - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Kızılyıldız - Hoffenheim Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Kızılyıldız - Hoffenheim maçıdır. Peki Kızılyıldız - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

KIZILYILDIZ - HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kızılyıldız - Hoffenheim maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

KIZILYILDIZ - HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Hoffenheim maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - HOFFENHEİM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak.

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