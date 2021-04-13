Kızıltepe'de pamuk ekim mesaisi başladı
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Kızıltepe'de pamuk ekim mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kızıltepe'de pamuk ekim mesaisi başladı

Buğday, arpa, mercimek ve mısırın yanı sıra pamuğun ekildiği Mardin Ovasında çiftçiler, havaların ısınmasıyla pamuk tohumu ekimine yoğunlaştı.

Buğday, arpa, mercimek ve mısırın yanı sıra pamuğun ekildiği Mardin Ovasında çiftçiler, havaların ısınmasıyla pamuk tohumu ekimine yoğunlaştı. Kızıltepe'de çiftçiler pamuk tohumunu toprağın bağrına bıraktı.

Mezopotamya'nın en verimli topraklarını bünyesinde barındıran ve yaklaşık bir milyon dekar ekili alana sahip Mardin Ovası'nda buğday, arpa, mercimek ve mısırın yanı sıra pamuk da ekiliyor. Kızıltepe'de çiftçiler, kışın nadasa bıraktıkları tarım arazilerinde pamuk tohumu ekimine başladı. Traktörlerle sürülen tarla ekime hazır hale getirildi ve pamuk tohumu mibzerle toprağın bağrına bırakıldı. Çiftçilikle uğraşan Halil Güneş, "Pamuğumuzu Nisan'da toprağa bıraktık inşallah. 11. ayda inşallah hasada başlayacağız. Allah'ın izniyle bereketli bir yıl olur. Elektriğimiz iyiyse pamuğumuz da iyi olacak. Mahsulümüz inşallah iyi olacak. Burada çıkan pamuk İstanbul, Gaziantep organize sanayi fabrikalarına gidiyor" dedi.

Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk; buğday ve mısır ile birlikte Kızıltepeli çiftçinin en önemli gelir kaynağı olarak biliniyor. - MARDİN

Kızıltepe'de pamuk ekim mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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