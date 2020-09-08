Kızıltepe'de asfaltlama çalışması
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Kızıltepe'de asfaltlama çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızıltepe ilçesinde asfalt serimi yapıyor.

Kızıltepe'de asfaltlama çalışması
08.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:32

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızıltepe ilçesinde asfalt serimi yapıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçe merkezinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Şahkulubey Caddesinin ardından 20. Caddede çalışma yapan ekipler asfaltlama çalışmalarında sona geldi.

650 metrelik caddenin 550 metresi asfaltlayan görevliler, yeşillendirme, ışıklandırma, kaldırım, orta refüj ve yaya geçidi yenileyecek.

Kaynak: AA

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