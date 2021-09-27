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Kızılcahamam'da 'Sıfır atık bayan voleybol turnuvası' gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kızılcahamam'da 'Sıfır atık bayan voleybol turnuvası' gerçekleştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun destekleriyle, Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası' sona erdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu'nun destekleriyle, Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesi 'Sıfır atık' konusuna dikkat çekmek için Türkiye Voleybol Federasyonu'nun desteğiyle 24 - 26 Eylül tarihlerinde Kızılcahamam Rıza Doğan Kapalı Spor Salonunda 'Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası' düzenledi.

8 takımın katıldığı ve 2 grupta müsabakaların oynandığı turnuva Ahmet Hamdi Tanpınar-Ünyegücü maçıyla başladı. Final müsabakasında ise Ünyegücü ve Konya Ereyli Belediyespor'un karşılaşması ile sona erdi.

Final maçını Konya Ereyli Belediye spor kazanarak şampiyon oldu. Ünyegücü'nün ikinci olmasının ardından Yeni Sincanspor dördüncü oldu. Takımların ödüllerini İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyesi Aliihsan Çalıkanoğlu ve Spor Müdürü Emin Yıldız verdi. - ANKARA

Kızılcahamam'da 'Sıfır atık bayan voleybol turnuvası' gerçekleştirildi

Kızılcahamam'da 'Sıfır atık bayan voleybol turnuvası' gerçekleştirildi

Kızılcahamam'da 'Sıfır atık bayan voleybol turnuvası' gerçekleştirildi

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