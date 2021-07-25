Kızılcabölükspor sezonu açtı

TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 9'uncu sezona hazırlanan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, antrenmanlara başladı.

TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 9'uncu sezona hazırlanan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktörlük görevine 3 yıl aradan sonra dönen Hasan Şermet yönetiminde Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda gerçekleşen yeni sezonun ilk antrenmanı Başkan Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı