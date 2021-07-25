Kızılcabölükspor sezonu açtı
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Kızılcabölükspor sezonu açtı

Kızılcabölükspor sezonu açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 9'uncu sezona hazırlanan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, antrenmanlara başladı.

TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 9'uncu sezona hazırlanan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktörlük görevine 3 yıl aradan sonra dönen Hasan Şermet yönetiminde Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda gerçekleşen yeni sezonun ilk antrenmanı Başkan Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.


Kızılcabölükspor sezonu açtı
Kızılcabölükspor sezonu açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kızılcabölükspor sezonu açtı - Haberler Spor
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