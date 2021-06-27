Kızılcabölükspor'da yeniden Hasan Şermet dönemi
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Kızılcabölükspor'da yeniden Hasan Şermet dönemi

Kızılcabölükspor'da yeniden Hasan Şermet dönemi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, Teknik Direktör Hasan Şermet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, Teknik Direktör Hasan Şermet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 6 futbolcuyu da transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce 7 sezon boyunca çalışıp 2 kez Play-Off heyecanı yaşayan Şermet, kulüp binasında düzenlenen törenle imzayı attı. Şermet, 2018'de ayrıldığı Kızılcabölükspor'a 3 sene sonra döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Hasan Şermet takımın başarısı için sıkı bir çalışma yürüteceklerini ifade ederek, "Hazırlıklarımıza vakit kaybetmeden başlayacağız. Takımımızı yaptığımız transferlerle güçlendirip iyi bir Kızılcabölükspor izletmek istiyoruz" dedi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da başlayan Kızılcabölükspor, Bergama Belediyespor'dan stoper Ali Aydın, Şile Yıldızspor'dan stoper Mustafa Acar ve kanat oyuncusu Adem Aydın, Alemdağspor'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Adıyaman 1954'ten sol bek Sami Can Özcan, Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver'i kadrosuna kattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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