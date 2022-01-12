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Kızılcabölükspor'da iki imza

Kızılcabölükspor'da iki imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde Beşiktaş'tan genç stoper Halil Duman'ı ve Esenler Erokspor'dan forvet İdris Furat'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde Beşiktaş'tan genç stoper Halil Duman'ı ve Esenler Erokspor'dan forvet İdris Furat'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Bursaspor'da futbola başlayıp Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki Halil, bu sezon ilk yarıda 2'nci Lig takımı Karacabey Belediyespor'da 2 maça çıktı. 20 yaşındaki santrfor İdris ise ligde ve kupada 1'er müsabakada toplam 67 dakikada şans buldu.


Kızılcabölükspor'da iki imza

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