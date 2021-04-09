"Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" etkinliği
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"Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
'Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri' etkinliği

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında Çakıralan Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında Çakıralan Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülen proje kapsamında Çakıralan Sentetik Çim Sahası'nda projenin dördüncü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, proje kapsamında ikinci etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Amacımız öğrencileri spor ve sanat faaliyetlerine teşvik etmek" dedi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan spor alanlarında Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenciler dart, basketbol, okçuluk, badminton, mini futbol, basketbol ve istasyon parkuru gibi spor dallarında hem eğlendi hem de yarıştı. Ömer Faruk Çörekçioğlu öğrencilere çikolata ikram etti. Etkinliğin sonunda Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti hediye edildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile okul idarecileri katıldı. - SAMSUN

'Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri' etkinliği
'Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri' etkinliği
'Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri' etkinliği
'Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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