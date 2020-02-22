Kız öğrenciler bölge şampiyonu oldu

22.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:10

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Van'da düzenlenen turnuvada bölge şampiyonu oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığının Van'da düzenlediği Okul Sporları Yıldız Kızlar Hentbol Turnuvasında grubunda bulunan rakiplerini yenen Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Müdürlük olarak tüm okullarımızda akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve okul sporları bağlamında da çocuklarımızı hayata hazırlamada kurum olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda eğitimi bir bütün olarak görüp değerlendiriyoruz. Bize her türlü desteği veren Kaymakamımız Tunahan Çil'in yanı sıra bu başarıda ekmeği geçen başta okul müdürümüzü, beden eğitimi öğretmenimizi ve bu başarıda en büyük pay sahibi olan öğrencilerimizi kutlarım" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA