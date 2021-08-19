Kıtaları buluşturan yarış bu pazar yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıtaları buluşturan yarış bu pazar yapılacak

Kıtaları buluşturan yarış bu pazar yapılacak
Bültenler - Haberler | Spor

Her yıl büyük heyecana sahne olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İBB'nin desteğiyle 33. kez düzenlenecek. Covid-19 tedbirleri ile 22 Ağustos Pazar günü düzenlenecek yarış 2500 yüzücünün katılımıyla gerçekleşecek.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek. İBB, organizasyonun gerçekleşmesinde önemli görevler üstlenecek.22 Ağustos Pazar günü Kanlıca İskelesi'nden başlayacak yarışa Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak.

KANLICA'DA BAŞLAYIP KURUÇEŞME'DE BİTECEK

Yerli ve uluslararası yüzücülerin kulaç atacağı yarışta sporcular, startla birlikte 6,5 kilometrelik parkuru yüzerek geçecek. Kıtaları kulaçla kat ederek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra, Kuruçeşme'de bitişe ulaşacaklar. Yarışın sonunda dereceye girecek sporculara madalya verilecek. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi geçişine kapatılacak.

ÜST DÜZEY COVİD ÖNLEMLERİ

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı bu yıl da seyircisiz gerçekleştirilecek. Yarışta, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Organizasyon sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

İBB'DEN ORGANİZASYONA TAM DESTEK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nı organizasyona tahsis edecek. Alanın temizlik, bakım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirecek. Cemil Topuzlu Parkı'ndan başlangıç noktası olan Kanlıca'ya ulaşımın sağlanması ve start verilmesi için hidrolik rampalı üç vapur sporculara tahsis edilecek. Ayrıca vapurlarda kullanılan 6 adet yolcu iskelesi ve gemiden gemiye geçiş sağlayan 2 adet köprü iskelesi de İBB tarafından temin edilecek.

İBB, yarışın öncesi, sırası ve sonrasında pek çok görevi daha üstlenecek. Etkinliğin tüm aşamalarında deniz ve kıyı temizliği yapacak olan İBB; seyyar duş kabinleri, itfaiye araçları, vinç, zodyak bot, kara ve deniz çöp toplama araçları, süpürme ve yıkama araçları gibi birçok teknik araç ve ekipmanla organizasyona katkı sağlayacak. Bitiş noktasında yüzücülerin karaya rahat çıkabilmelerini sağlayan olan yüzer iskele kurulumu İBB tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan birçok İBB personeli, etkinlikte görev alacak. Etkinlik boyunca sporcular ve görevliler için ücretsiz otopark tahsisi, toplu taşıma araçlarında ve açık hava reklam mecralarında yapılacak ücretsiz tanıtım desteği de yine İBB tarafından sağlanacak.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Muslera Gervinho Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıtaları buluşturan yarış bu pazar yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:23:03. #1.15#

title